Окремі пілоти вже проходять підготовку на F-16 у небі – Повітряні сили
П'ятниця, 10 листопада 2023, 10:01
Процес навчання українських льотчиків керувати багатоцільовимиими винищувачами F-16 йде за планом.
Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Є мало інформації… Але процес пішов, і це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання, але те, що пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі безпосередньо. Не усі, звичайно. Окремі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде згідно з планом.
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Наше ж завдання – дочекатися, тримати країну, тримати наше небо тут всередині".