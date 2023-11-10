Окремі пілоти вже проходять підготовку на F-16 у небі – Повітряні сили

Процес навчання українських льотчиків керувати багатоцільовимиими винищувачами F-16 йде за планом.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Є мало інформації… Але процес пішов, і це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання, але те, що пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі безпосередньо. Не усі, звичайно. Окремі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде згідно з планом.

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Наше ж завдання – дочекатися, тримати країну, тримати наше небо тут всередині".