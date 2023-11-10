Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Отдельные пилоты уже проходят подготовку на F-16 в небе – Воздушные силы

Валентина РоманенкоПятница, 10 ноября 2023, 10:01
Отдельные пилоты уже проходят подготовку на F-16 в небе – Воздушные силы
F-16. иллюстративное фото GETTY IMAGES

Процесс обучения украинских летчиков управлять многоцелевыми истребителями F-16 идет по плану.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Есть мало информации... Но процесс пошел, и это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения, но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе непосредственно. Не все, но отдельные пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах. Поэтому все идет согласно плану.

Реклама:

Наша же задача - дождаться, держать страну, держать наше небо здесь внутри".

Темы: истребителиВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов об украинском контрнаступлении: не все хорошо, но и не катастрофа

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

видеоУкраинские военные показали один из крупнейших вражеских штурмов Авдеевки

Все новости...
истребители
Американские истребители атаковали в ответ иранский объект на востоке Сирии – Пентагон
5 нидерландских F-16 направляются в Румынию для обучения украинских пилотов
Пентагон: Обучение украинских пилотов на F-16 может занять 5 месяцев
Последние новости
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
17:20
В полиции напомнили, как оформлять европротокол при ДТП с незначительными последствиями
17:12
Украина планирует начать строительство крупных блоков для атомных электростанций – Галущенко
17:02
фотоРоссияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
16:55
фотоАкции в поддержку военнопленных провели в ряде городов
Все новости...
Реклама: