Отдельные пилоты уже проходят подготовку на F-16 в небе – Воздушные силы

Процесс обучения украинских летчиков управлять многоцелевыми истребителями F-16 идет по плану.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Есть мало информации... Но процесс пошел, и это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения, но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе непосредственно. Не все, но отдельные пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах. Поэтому все идет согласно плану.

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Наша же задача - дождаться, держать страну, держать наше небо здесь внутри".