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Український правозахисник Максим Буткевич зник у полоні РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 листопада 2023, 10:38
Український правозахисник Максим Буткевич зник у полоні РФ
фото: Zmina

Український правозахисник, колишній журналіст ВВС і військовий Збройних сил України Максим Буткевич зник у російській каральній системі.

Джерело: ВВС News Україна

Деталі: З кінця серпня 2023 року про місце перебування Буткевича нічого не відомо ні його адвокату, ні батькам. Листи і посилки, надіслані до нього у СІЗО тимчасово окупованого Луганська, повертаються.

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Через загрозу переслідування з Росії виїхав адвокат правозахисника Олександр Федулов. Він – єдиний, хто зміг побачитися з Максимом під час полону. Федулов входив до групи адвокатів російського опозиціонера Олексія Навального.

Буткевич, який у складі ЗСУ воював на сході України, потрапив у російський полон влітку 2022 року.

За понад рік батьки бачили сина лише кілька разів і лише на відео, які оприлюднювали російські ЗМІ. У серпні 2023 року побачили на фото. Його зробили журналісти "Медіазони" з засідання апеляційного суду над Максимом, який проходив у Москві.

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Буткевич тоді перебував у Луганському СІЗО і був з судом на відеозв'язку.

Після того, як у березні 2023 року так званий "суд" "ЛНР" виніс вирок правозахиснику - 13 років позбавлення волі - рідні і друзі Максима сподівалися на обмін. Українських полонених іноді міняють після рішень суду. Але цього не відбулося.

У серпні 2023 року суд у Москві залишив вирок українському правозахиснику чинним. Після цього Максим Буткевич зник.

Зазначається, що кореспонденти ВВС намагаються отримати від російських органів влади інформацію про те, де зараз перебуває Буткевич.

Теми: права людиниполоненівійнаРосія
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