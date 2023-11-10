Украинский правозащитник Максим Буткевич исчез в плену РФ

Украинский правозащитник, бывший журналист ВВС и военный Вооруженных сил Украины Максим Буткевич исчез в российской карательной системе.

Источник: ВВС News Украина

Детали: С конца августа 2023 года о месте пребывания Буткевича ничего не известно ни его адвокату, ни родителям. Письма и посылки, отправленные к нему в СИЗО временно оккупированного Луганска, возвращаются.

Реклама:

Из-за угрозы преследования из России выехал адвокат правозащитника Александр Федулов. Он - единственный, кто смог увидеться с Максимом во время плена. Федулов входил в группу адвокатов российского оппозиционера Алексея Навального.

Буткевич, который в составе ВСУ воевал на востоке Украины, попал в российский плен летом 2022 года.

За более чем год родители видели сына лишь несколько раз и только на видео, которые обнародовали российские СМИ. В августе 2023 года увидели на фото. Его сделали журналисты "Медиазоны" с заседания апелляционного суда над Максимом, который проходил в Москве.

ВИДЕО ДНЯ

Буткевич тогда находился в Луганском СИЗО и был с судом на видеосвязи.

После того, как в марте 2023 года так называемый "суд" "ЛНР" вынес приговор правозащитнику - 13 лет лишения свободы - родные и друзья Максима надеялись на обмен. Украинских пленных иногда меняют после решений суда. Но этого не произошло.

В августе 2023 года суд в Москве оставил приговор украинскому правозащитнику в силе. После этого Максим Буткевич исчез.

Отмечается, что корреспонденты ВВС пытаются получить от российских органов власти информацию о том, где сейчас находится Буткевич.