Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Мінекономіки пояснили, на що підуть 50 мільярдів євро від ЄС – подкаст "Хроніки економіки"

П'ятниця, 10 листопада 2023, 10:47

В рамках нової програми ЄС Ukraine Facility Україна очікує отримати 50 млрд євро протягом наступних 4 років: більша частина піде на фінансову підтримку бюджету.

Джерело: Заступник міністра економіки Олексій Соболев у подкасті "Хроніки Економіки".

Деталі: З 50 млрд євро, які Україна хоче отримати протягом наступних 4 років, 39 млрд євро надійдуть напряму в бюджет як макрофінасова допомога. 

Реклама:

Також, 8 мільярдів євро є інвестиційною складовою. Ці кошти надходитимуть через міжнародні фінансові організації шляхом здешевлення кредитів для бізнесу. 

Пряма мова Соболева: "Наприклад, приходить умовний проєкт в ЄБРР і каже: хочу будувати сонячну станцію. Тоді ЄБРР звертається до спеціального органу в ЄС і каже, ось, у мене проєкт, який за Планом відповідає стратегічному напрямку зеленої енергетики. Будь ласка, компенсуйте мені вартість кредиту, щоб я дав його не під умовні 20%, а під 5%".

Більше деталей: За підрахунками міністерства, ці 8 мільярдів кредитів за мультиплікатором можуть згенерувати додатково 30 мільярдів євро і більше інвестицій в Україну за 4 роки. Аби зрозуміти, в яких сферах є достатньо проєктів, щоб створити ці 30 млрд євро, до консультацій залучали представників бізнесу.

ВІДЕО ДНЯ

Ще 3 мільярди йдуть на адміністрування програми, технічну допомогу та компенсацію відсотків за кредитною частиною допомоги Україні в рамках програми, тобто різниця в ринковій ставці зашита в самій програмі.

Загалом фінансування в рамках програми складатиметься з грантів (17 млрд євро) та пільгових кредитів (33 мільярдів). Виплати за кредитами почнуться через десять років. У 2024 році Україна хоче отримати першу частину фінансування розміром 18 млрд євро.

Яким є "прайс-лист" реформ і на скільки реально отримати європейське фінансування? Слухайте епізод "Хронік економіки" із заступником міністра економіки Олексієм Соболєвим.

Слухайте подкаст «Хроніки економіки» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

оновленоРосійську ракету збили біля Дніпра

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

відеоКостюк розгромила росіянку та вперше вийшла в 1/4 Australian Open

В Ізраїлі масові мітинги: люди вимагають відставки Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників

Усі новини...
Останні новини
19:01
У Мюнхені зупинили протест проти крайніх правих через "переповнені вулиці"
18:37
Румунські фермери вимагають від влади рішень щодо імпорту з України
18:11
Як розвивались відносини України та Британії – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака українських безпілотників призупинила роботу російського заводу "Новатек"
17:48
У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози
17:36
Рух кораблів протокою Босфор відновлений після призупинення
17:27
В італійському місті скасували показ фільму з пропагандою РФ про війну в Україні
17:20
У поліції нагадали, як оформлювати європротокол при ДТП з незначними наслідками
17:12
Україна планує почати будівництво великих блоків для атомних електростанцій – Галущенко
17:02
фотоРосіяни обстріляли Курахове з Градів: є загиблий і поранений
Усі новини...
Реклама: