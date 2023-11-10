У Мінекономіки пояснили, на що підуть 50 мільярдів євро від ЄС – подкаст "Хроніки економіки"

В рамках нової програми ЄС Ukraine Facility Україна очікує отримати 50 млрд євро протягом наступних 4 років: більша частина піде на фінансову підтримку бюджету.

Джерело: Заступник міністра економіки Олексій Соболев у подкасті "Хроніки Економіки".

Деталі: З 50 млрд євро, які Україна хоче отримати протягом наступних 4 років, 39 млрд євро надійдуть напряму в бюджет як макрофінасова допомога.

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Також, 8 мільярдів євро є інвестиційною складовою. Ці кошти надходитимуть через міжнародні фінансові організації шляхом здешевлення кредитів для бізнесу.

Пряма мова Соболева: "Наприклад, приходить умовний проєкт в ЄБРР і каже: хочу будувати сонячну станцію. Тоді ЄБРР звертається до спеціального органу в ЄС і каже, ось, у мене проєкт, який за Планом відповідає стратегічному напрямку зеленої енергетики. Будь ласка, компенсуйте мені вартість кредиту, щоб я дав його не під умовні 20%, а під 5%".

Більше деталей: За підрахунками міністерства, ці 8 мільярдів кредитів за мультиплікатором можуть згенерувати додатково 30 мільярдів євро і більше інвестицій в Україну за 4 роки. Аби зрозуміти, в яких сферах є достатньо проєктів, щоб створити ці 30 млрд євро, до консультацій залучали представників бізнесу.

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Ще 3 мільярди йдуть на адміністрування програми, технічну допомогу та компенсацію відсотків за кредитною частиною допомоги Україні в рамках програми, тобто різниця в ринковій ставці зашита в самій програмі.

Загалом фінансування в рамках програми складатиметься з грантів (17 млрд євро) та пільгових кредитів (33 мільярдів). Виплати за кредитами почнуться через десять років. У 2024 році Україна хоче отримати першу частину фінансування розміром 18 млрд євро.

Яким є "прайс-лист" реформ і на скільки реально отримати європейське фінансування? Слухайте епізод "Хронік економіки" із заступником міністра економіки Олексієм Соболєвим.