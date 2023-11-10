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В Минэкономики объяснили, на что пойдут 50 миллиардов евро от ЕС - подкаст "Хроники экономики"

Пятница, 10 ноября 2023, 10:47

В рамках новой программы ЕС Ukraine Facility Украина ожидает получить 50 млрд евро в течение следующих 4 лет: большая часть пойдет на финансовую поддержку бюджета.

Источник: Заместитель министра экономики Алексей Соболев в подкасте "Хроники Экономики".

Детали: Из 50 млрд евро, которые Украина хочет получить в течение следующих 4 лет, 39 млрд евро поступят напрямую в бюджет как макрофинасовая помощь.

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Также, 8 млрд евро является инвестиционной составляющей. Эти средства будут поступать через международные финансовые организации путем удешевления кредитов для бизнеса.

Прямая речь Соболева: "Например, приходит условный проект в ЕБРР и говорит: хочу строить солнечную станцию. Тогда ЕБРР обращается в специальный орган в ЕС и говорит, вот, у меня проект, который по Плану соответствует стратегическому направлению зеленой энергетики. Пожалуйста, компенсируйте мне стоимость кредита, чтобы я дал его не под условные 20%, а под 5%".

Больше деталей: По подсчетам министерства, эти 8 миллиардов кредитов по мультипликатору могут сгенерировать дополнительно 30 миллиардов евро и больше инвестиций в Украину за 4 года. Чтобы понять, в каких сферах достаточно проектов, чтобы создать эти 30 млрд евро, к консультациям привлекали представителей бизнеса.

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Еще 3 миллиарда идут на администрирование программы, техническую помощь и компенсацию процентов по кредитной части помощи Украине в рамках программы, то есть разница в рыночной ставке зашита в самой программе.

В целом финансирование в рамках программы будет состоять из грантов (17 млрд евро) и льготных кредитов (33 миллиардов). Выплаты по кредитам начнутся через десять лет. В 2024 году Украина хочет получить первую часть финансирования в размере 18 млрд евро.

Каков "прайс-лист" реформ и насколько реально получить европейское финансирование? Слушайте эпизод "Хроник экономики" с заместителем министра экономики Алексеем Соболевым.

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