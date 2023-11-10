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Орбан: Україна не готова до переговорів про членство в ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 10 листопада 2023, 11:18
Орбан: Україна не готова до переговорів про членство в ЄС
Віктор Орбан, фото: Getty Images

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС, це "чітка" позиція Угорщини.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Орбана в ефірі державного радіо, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини".

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Деталі: За його словами, суперечка між ЄС та Угорщиною щодо мільярдів євро коштів від Брюсселя, заморожених для Будапешта через проблеми з верховенством права, не може бути жодним чином пов'язана з підтримкою Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС.

"Я хотів би дуже чітко заявити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Вона не може бути пов'язана з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", – наголосив він.

Угорський лідер висловив переконання, що Україна не готова вести переговори про членство в ЄС, заявивши, що "Київ далекий від ЄС", інформує hvg.hu.

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"Україна жодним чином не готова вести переговори з амбіціями членства в ЄС. Україні так само далеко до членства в ЄС, як Мако (місто на південному сході Угорщини. – Ред.) до Єрусалима", – сказав він.

Цього року уряд Орбана зіткнувся з економічною стагнацією та зростанням бюджетного дефіциту, тоді як Угорщина намагається вийти з найвищого в Європі рівня інфляції, що у першому кварталі перевищив 25%.

У середині грудня лідери країн ЄС повинні ухвалити рішення про те, чи приймати рекомендацію Єврокомісії запросити Київ розпочати переговори про членство, щойно він виконає чотири висунуті умови.

Будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів ЄС і Угорщина є головною потенційною перешкодою для "зеленого світла".

Передісторія:

  • Раніше в уряді Угорщини заявили, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.
  • У Орбана також заявили, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.
  • Крім того, глава угорського МЗС Петер Сійярто сказав, що вступ до Євросоюзу України, поки там триває війна, принесе війну у "спільноту, чого, очевидно, не хоче ніхто".
  • Минулого місяця газета Financial Times повідомила, що високопосадовці ЄС обмірковують ідею виділення Угорщині близько 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які наразі заблоковані через невирішені питання верховенства права.

Теми: ОрбанєвроінтеграціяУкраїнаУгорщина
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