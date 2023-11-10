Орбан: Украина не готова к переговорам о членстве в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС, это "четкая" позиция Венгрии.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Орбана в эфире государственного радио, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии".

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Детали: По его словам, спор между ЕС и Венгрией относительно миллиардов евро средств от Брюсселя, замороженных для Будапешта из-за проблем с верховенством права, не может быть никоим образом связан с поддержкой Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Я хотел бы очень четко заявить, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Он не может быть связан с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить", - подчеркнул он.

Венгерский лидер выразил убеждение, что Украина никоим образом не готова вести переговоры о членстве в ЕС, заявив, что "Киев далек от ЕС", информирует hvg.hu.

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"Украина никоим образом не готова вести переговоры с амбициями членства в ЕС. Украине так же далеко до членства в ЕС, как Мако (город на юго-востоке Венгрии. – Ред.) до Иерусалима", – сказал он.

В этом году правительство Орбана столкнулось с экономической стагнацией и ростом бюджетного дефицита, тогда как Венгрия пытается выйти из самого высокого в Европе уровня инфляции, который в первом квартале превысил 25%.

В середине декабря лидеры стран ЕС должны принять решение о том, принимать ли рекомендацию Еврокомиссии пригласить Киев начать переговоры о членстве, как только он выполнит четыре выдвинутых условия.

Любое такое решение требует единогласия 27 членов ЕС и Венгрия является главным потенциальным препятствием для принятия решения.

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