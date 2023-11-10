Орбан: Украина не готова к переговорам о членстве в ЕС
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС, это "четкая" позиция Венгрии.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление Орбана в эфире государственного радио, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии".
Детали: По его словам, спор между ЕС и Венгрией относительно миллиардов евро средств от Брюсселя, замороженных для Будапешта из-за проблем с верховенством права, не может быть никоим образом связан с поддержкой Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Я хотел бы очень четко заявить, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Он не может быть связан с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить", - подчеркнул он.
Венгерский лидер выразил убеждение, что Украина никоим образом не готова вести переговоры о членстве в ЕС, заявив, что "Киев далек от ЕС", информирует hvg.hu.
"Украина никоим образом не готова вести переговоры с амбициями членства в ЕС. Украине так же далеко до членства в ЕС, как Мако (город на юго-востоке Венгрии. – Ред.) до Иерусалима", – сказал он.
В этом году правительство Орбана столкнулось с экономической стагнацией и ростом бюджетного дефицита, тогда как Венгрия пытается выйти из самого высокого в Европе уровня инфляции, который в первом квартале превысил 25%.
В середине декабря лидеры стран ЕС должны принять решение о том, принимать ли рекомендацию Еврокомиссии пригласить Киев начать переговоры о членстве, как только он выполнит четыре выдвинутых условия.
Любое такое решение требует единогласия 27 членов ЕС и Венгрия является главным потенциальным препятствием для принятия решения.
Предистория:
- Ранее в правительстве Венгрии заявили, что ЕС не должен начинать переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения ею условий.
- У Орбана также заявили, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.
- Кроме того, глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что вступление в Евросоюз Украины, пока там идет война, принесет войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто".
- В прошлом месяце газета Financial Times сообщила, что высокопоставленные чиновники ЕС обдумывают идею выделения Венгрии около 13 миллиардов евро из фондов ЕС, которые сейчас заблокированы из-за нерешенных вопросов верховенства права.