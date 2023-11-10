Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військкомат "запакував" чоловіка і розштовхав цивільних: у мережі з’явилося відео "мобілізації" у Львові

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 листопада 2023, 11:40
Військкомат запакував чоловіка і розштовхав цивільних: у мережі з’явилося відео мобілізації у Львові
скрін з відео в анонімних телеграм-каналах

Працівники військкомату у Львові посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка і поїхали з ним, незважаючи на спроби цивільних зупинити викрадення. Львівський обласний ТЦК та СП запевняє, що проводить перевірку. 

Джерело: анонімні Telegram-канали, Львівський обласний ТЦК та СП у соцмережах

Деталі: Зранку анонімні Telegram-канали оприлюднили два відеозаписи, на яких, як стверджується, працівники військкомату у Львові силою посадили в мікроавтобус чоловіка і увезли його.

Реклама:

Судячи з відео, близько трьох свідків намагались не дати працівникам військкомату зробити це. Після того, як співробітникам ТЦК все ж вдалося заштовхати чоловіка в мікроавтобус, інше авто тимчасово заблокувало їм проїзд, а принаймні одна жінка залізла в мікроавтобус, не даючи йому поїхати.

Люди голосно кричали та знімали інцидент на камеру. Один з працівників ТЦК намагався "заборонити відеозйомку" оператору. Працівник ТЦК виштовхав жінку з мікроавтобусу, автомобіль дав газу і поїхав. 

ВІДЕО ДНЯ

Львівський військкомат зранку повідомив, що "з’ясовує  обставини даного випадку та призначив службова перевірку" через "конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК". У військкоматі запевняють, що здійснять "усі необхідні заходи у найкоротші терміни, встановлять усі подробиці та приймуть усі необхідні рішення".

УП звернулась за коментарем до поліції.

Теми: ТЦКЛьвівмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

оновленоРосійську ракету збили біля Дніпра

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

відеоКостюк розгромила росіянку та вперше вийшла в 1/4 Australian Open

В Ізраїлі масові мітинги: люди вимагають відставки Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників

Усі новини...
ТЦК
У Житомирі побили працівника військкомату посеред вулиці
Через "приблизний" реєстр ТЦК не можуть чітко порахувати кількість призовників – Рахманін
Військком, який побив солдата, ще й "забув" задекларувати понад 46 млн грн
Останні новини
19:01
У Мюнхені зупинили протест проти крайніх правих через "переповнені вулиці"
18:37
Румунські фермери вимагають від влади рішень щодо імпорту з України
18:11
Як розвивались відносини України та Британії – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака українських безпілотників призупинила роботу російського заводу "Новатек"
17:48
У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози
17:36
Рух кораблів протокою Босфор відновлений після призупинення
17:27
В італійському місті скасували показ фільму з пропагандою РФ про війну в Україні
17:20
У поліції нагадали, як оформлювати європротокол при ДТП з незначними наслідками
17:12
Україна планує почати будівництво великих блоків для атомних електростанцій – Галущенко
17:02
фотоРосіяни обстріляли Курахове з Градів: є загиблий і поранений
Усі новини...
Реклама: