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Военкомат "запаковал" мужчину и растолкал гражданских: в сети появилось видео "мобилизации" во Львове

Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 ноября 2023, 11:40
Военкомат запаковал мужчину и растолкал гражданских: в сети появилось видео мобилизации во Львове
скрин с видео в анонимных телеграм-каналах

Работники военкомата во Львове посреди улицы затолкали в микроавтобус мужчину и поехали с ним, несмотря на попытки гражданских остановить похищение. Львовский областной ТЦК и СП уверяет, что проводит проверку.

Источник: анонимные Telegram-каналы, Львовский областной ТЦК и СП в соцсетях

Детали: Утром анонимные Telegram-каналы обнародовали две видеозаписи, на которых, как утверждалось, работники военкомата во Львове силой посадили в микроавтобус мужчину и увезли его.

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Судя по видео, около трех свидетелей пытались не дать работникам военкомата сделать это. После того, как сотрудникам ТЦК все же удалось затолкать мужчину в микроавтобус, другое авто временно заблокировало им дорогу, а по крайней мере одна женщина залезла в микроавтобус, не давая ему уехать.

Свидетели громко кричали и снимали инцидент на камеру. Один из работников ТЦК пытался "запретить видеосъемку" оператору. Работник ТЦК вытолкал женщину из микроавтобуса, автомобиль дал газу и уехал. 

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Львовский военкомат утром сообщил, что "выясняет обстоятельства данного случая и назначил служебную проверку" из-за "конфликта между гражданскими и работниками ТЦК". В военкомате уверяют, что осуществят "все необходимые меры в кратчайшие сроки, установят все подробности и примут все необходимые решения".

УП обратилась за комментарием к полиции.

Темы: ТЦКЛьвовмобилизация
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