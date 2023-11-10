Британська розвідка пояснила, чому росіяни вдарили по судну Ліберії на Одещині

Російський пілот поцілив протирадіолокаційною ракетою по судну під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області через погану тактику застосування зброї, вважають у британській розвідці.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 10 листопада, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Цілком можливо, що ракета Х-31П, запущена з повітря, за відсутності сигнатури військового радара була націлена на радар цивільного судна. Якщо це так, то це свідчить про погану тактику застосування зброї з боку російського пілота".

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Деталі: Зазначається, що 8 листопада 2023 року цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, ймовірно, Kmax Ruler, було вражене російською протирадіолокаційною ракетою в порту "Південний" на Одещині. Українські офіційні особи заявили, що це, ймовірно, була ракета Х-31П (AS-17 KRYPTON) повітряного базування.

Внаслідок атаки загинув лоцман, а троє членів екіпажу і працівник порту отримали поранення. Міністр інфраструктури України заявив, що судно завантажувало залізну руду, призначену для стратегічного союзника Росії – Китаю.

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