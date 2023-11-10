Британська розвідка пояснила, чому росіяни вдарили по судну Ліберії на Одещині
Російський пілот поцілив протирадіолокаційною ракетою по судну під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області через погану тактику застосування зброї, вважають у британській розвідці.
Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 10 листопада, передає "Європейська правда"
Дослівно: "Цілком можливо, що ракета Х-31П, запущена з повітря, за відсутності сигнатури військового радара була націлена на радар цивільного судна. Якщо це так, то це свідчить про погану тактику застосування зброї з боку російського пілота".
Деталі: Зазначається, що 8 листопада 2023 року цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, ймовірно, Kmax Ruler, було вражене російською протирадіолокаційною ракетою в порту "Південний" на Одещині. Українські офіційні особи заявили, що це, ймовірно, була ракета Х-31П (AS-17 KRYPTON) повітряного базування.
Внаслідок атаки загинув лоцман, а троє членів екіпажу і працівник порту отримали поранення. Міністр інфраструктури України заявив, що судно завантажувало залізну руду, призначену для стратегічного союзника Росії – Китаю.
Що було раніше:
- У попередньому огляді Міноборони Британії йшлося, що після того, як минулого тижня стало відомо про втрату кількох російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) дальнього радіуса дії SA-21 (С-400), Росії, ймовірно, доведеться провести перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони.
- Раніше в МО Британії підкреслили, що Росія вже давно надає пріоритет потужним високотехнологічним зенітно-ракетним комплексам великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.