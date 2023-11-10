Британская разведка объяснила, почему россияне ударили по судну Либерии на Одесчине

Российский пилот попал противорадиолокационной ракетой по судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области из-за плохой тактики применения оружия, считают в британской разведке.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 10 ноября, передает "Европейская правда"

Дословно: "Вполне возможно, что ракета Х-31П, запущенная с воздуха, при отсутствии сигнатуры военного радара была нацелена на радар гражданского судна. Если это так, то это свидетельствует о плохой тактике применения оружия со стороны российского пилота".

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Детали: Отмечается, что 8 ноября 2023 года гражданское грузовое судно под флагом Либерии, вероятно, Kmax Ruler, было поражено российской противорадиолокационной ракетой в порту "Южный" в Одесской области. Украинские официальные лица заявили, что это, вероятно, была ракета Х-31П (AS-17 KRYPTON) воздушного базирования.

В результате атаки погиб лоцман, а трое членов экипажа и работник порта получили ранения. Министр инфраструктуры Украины заявил, что судно загружало железную руду, предназначенную для стратегического союзника России - Китая.

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