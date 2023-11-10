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Британская разведка объяснила, почему россияне ударили по судну Либерии на Одесчине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 12:04
Британская разведка объяснила, почему россияне ударили по судну Либерии на Одесчине
СУДНО ЛИБЕРИИ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ, ФОТО ОК ЮГ

Российский пилот попал противорадиолокационной ракетой по судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области из-за плохой тактики применения оружия, считают в британской разведке.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 10 ноября, передает "Европейская правда"

Дословно: "Вполне возможно, что ракета Х-31П, запущенная с воздуха, при отсутствии сигнатуры военного радара была нацелена на радар гражданского судна. Если это так, то это свидетельствует о плохой тактике применения оружия со стороны российского пилота".

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Детали: Отмечается, что 8 ноября 2023 года гражданское грузовое судно под флагом Либерии, вероятно, Kmax Ruler, было поражено российской противорадиолокационной ракетой в порту "Южный" в Одесской области. Украинские официальные лица заявили, что это, вероятно, была ракета Х-31П (AS-17 KRYPTON) воздушного базирования.

В результате атаки погиб лоцман, а трое членов экипажа и работник порта получили ранения. Министр инфраструктуры Украины заявил, что судно загружало железную руду, предназначенную для стратегического союзника России - Китая.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В предыдущем обзоре Минобороны Британии говорилось, что после того как на прошлой неделе стало известно о потере нескольких российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) дальнего радиуса действия SA-21 (С-400), России, вероятно, придется провести перераспределение стратегических средств противовоздушной обороны.
  • Ранее в МО Британии подчеркнули, что Россия уже давно отдает приоритет мощным высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексам большой дальности как ключевому компоненту своей военной стратегии.

Темы: Одесская областьЧерное морекораблиракетный удар
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