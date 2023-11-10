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Десантники показали, як HIMARS стирає на порох ворожий "Град"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 листопада 2023, 12:10
Десантники показали, як HIMARS стирає на порох ворожий Град
HIMARS. ілюстративне ФОТО GETTY IMAFES

Українські десантники показали знищення розрахунком HIMARS російського "Граду".

Джерело: пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Дослівно: "Куди не долетить 155мм снаряд, то дістане ракета випущена з HIMARS.

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Ефективна взаємодія між аеророзвідкою окремої артилерійської бригади ДШВ та розрахунком HIMARS по знищенню ворожого "Граду".

Черговий приклад, коли гасло "Разом до перемоги" не слова, а дії".

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Деталі: В свою чергу командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський наводить дані про останні втрати ворога на Таврійському напрямку.

Зазначається, що воїни зі складу ОСУВ "Таврія" знищили російський РСЗВ БМ-21 "Град". Також підтверджено безповоротну втрату ворогом 8 листопада досить коштовної станції РЕБ "Борісоглєбск".

Минулої доби ворог завдав 21 авіаудару, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 877 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1213 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 433 особи. 1 окупант здався в полон.

Теми: війна
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