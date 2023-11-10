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Десантники показали, как HIMARS стирает в пыль вражеский "Град"

Валентина РоманенкоПятница, 10 ноября 2023, 12:10
Десантники показали, как HIMARS стирает в пыль вражеский Град
HIMARS. иллюстративное ФОТО GETTY IMAFES

Украинские десантники показали уничтожение расчетом HIMARS российского "Града".

Источник: пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск ВСУ

Дословно: "Куда не долетит 155мм снаряд, достанет ракета выпущенная из HIMARS.

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Эффективное взаимодействие между аэроразведкой отдельной артиллерийской бригады ДШВ и расчетом HIMARS по уничтожению вражеского "Града".

Очередной пример, когда лозунг "Вместе к победе" не слова, а действия".

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Детали: В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский приводит данные о последних потерях врага на Таврийском направлении.

Отмечается, что воины из состава ОСУВ "Таврия" уничтожили российский РСЗО БМ-21 "Град". Также подтверждена безвозвратная потеря врагом 8 ноября достаточно ценной станции РЭБ "Борисоглебск".

За прошедшие сутки враг нанес 21 авиаудар, провел 47 боевых столкновений и совершил 877 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1213 огневых задач.

Общие потери врага составили 433 человека. 1 оккупант сдался в плен.

Темы: война
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