Десантники показали, как HIMARS стирает в пыль вражеский "Град"
Украинские десантники показали уничтожение расчетом HIMARS российского "Града".
Источник: пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск ВСУ
Дословно: "Куда не долетит 155мм снаряд, достанет ракета выпущенная из HIMARS.
Эффективное взаимодействие между аэроразведкой отдельной артиллерийской бригады ДШВ и расчетом HIMARS по уничтожению вражеского "Града".
Очередной пример, когда лозунг "Вместе к победе" не слова, а действия".
Детали: В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский приводит данные о последних потерях врага на Таврийском направлении.
Отмечается, что воины из состава ОСУВ "Таврия" уничтожили российский РСЗО БМ-21 "Град". Также подтверждена безвозвратная потеря врагом 8 ноября достаточно ценной станции РЭБ "Борисоглебск".
За прошедшие сутки враг нанес 21 авиаудар, провел 47 боевых столкновений и совершил 877 артобстрелов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1213 огневых задач.
Общие потери врага составили 433 человека. 1 оккупант сдался в плен.