Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вибори не на часі? Новий етап війни. Вступ в ЄС / ТОК-ШОУ УП

"Українська правда"П'ятниця, 10 листопада 2023, 19:34
Вибори не на часі? Новий етап війни. Вступ в ЄС / ТОК-ШОУ УП
  • Зараз час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не вкидів. Зеленський виступив проти виборів під час воєнного стану. То чи на часі волевиявлення під час війни?
  • Новий етап війни: чи зайшла ситуація в "глухий кут"?
  • Зелене світло до ЄС: Єврокомісія рекомендує розпочати перемови про вступ України. Чи стане Угорщина на заваді нашої євроінтеграції?

Це і не тільки обговоримо у студії ток-шоу "Українська правда". Не пропустіть сьогодні о 20:00 

Гості студії:

Реклама:
  • Ярослав Железняк, народний депутат фракція "Голос"
  • Євгенія Кравчук, народна депутатка фракція "Слуга народу"
  • Олексій Гончаренко, народний депутат фракція "Європейська солідарність"
  • Юрій Гудименко – військовослужбовець, блогер, громадський діяч
  • Андрій Гевко, Член Центральної виборчої комісії
  • Микола Волохов, позивний "Абдула" – командир підрозділу Аеророзвідки "TERRA" 3 штурмової бригади
  • Марія Мезенцева, народна депутатка фракція "Слуга народу", голова делегації України в ПАРЄ

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: