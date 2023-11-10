Вибори не на часі? Новий етап війни. Вступ в ЄС / ТОК-ШОУ УП

Зараз час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не вкидів. Зеленський виступив проти виборів під час воєнного стану. То чи на часі волевиявлення під час війни?

Новий етап війни: чи зайшла ситуація в "глухий кут"?

Зелене світло до ЄС: Єврокомісія рекомендує розпочати перемови про вступ України. Чи стане Угорщина на заваді нашої євроінтеграції?

Це і не тільки обговоримо у студії ток-шоу "Українська правда". Не пропустіть сьогодні о 20:00

Гості студії:

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