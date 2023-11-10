Выборы не ко времени? Новый этап войны. Вступление в ЕС / ТОК-ШОУ УП
Пятница, 10 ноября 2023, 19:34
- Сейчас время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не вбросов. Зеленский выступил против выборов во время военного положения. Так актуально ли волеизъявление во время войны?
- Новый этап войны: зашла ли ситуация в "тупик"?
- Зеленый свет в ЕС: Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины. Станет ли Венгрия помехой нашей евроинтеграции?
Это и не только обсудим в студии ток-шоу "Украинская правда". Не пропустите сегодня в 20:00.
Гости студии:
Реклама:
- Ярослав Железняк, народный депутат фракция "Голос"
- Евгения Кравчук, народный депутат фракция "Слуга народа"
- Алексей Гончаренко, народный депутат фракция "Европейская солидарность"
- Юрий Гудименко - военнослужащий, блогер, общественный деятель
- Андрей Гевко, член Центральной избирательной комиссии
- Николай Волохов, позывной "Абдула" - командир подразделения аэроразведки "TERRA" 3 штурмовой бригады
- Мария Мезенцева, народный депутат фракция "Слуга народа", глава делегации Украины в ПАСЕ