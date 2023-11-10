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Выборы не ко времени? Новый этап войны. Вступление в ЕС / ТОК-ШОУ УП

"Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 19:34
Выборы не ко времени? Новый этап войны. Вступление в ЕС / ТОК-ШОУ УП
  • Сейчас время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не вбросов. Зеленский выступил против выборов во время военного положения. Так актуально ли волеизъявление во время войны?
  • Новый этап войны: зашла ли ситуация в "тупик"?
  • Зеленый свет в ЕС: Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины. Станет ли Венгрия помехой нашей евроинтеграции?

Это и не только обсудим в студии ток-шоу "Украинская правда". Не пропустите сегодня в 20:00.

Гости студии:

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  • Ярослав Железняк, народный депутат фракция "Голос"
  • Евгения Кравчук, народный депутат фракция "Слуга народа"
  • Алексей Гончаренко, народный депутат фракция "Европейская солидарность"
  • Юрий Гудименко - военнослужащий, блогер, общественный деятель
  • Андрей Гевко, член Центральной избирательной комиссии
  • Николай Волохов, позывной "Абдула" - командир подразделения аэроразведки "TERRA" 3 штурмовой бригады
  • Мария Мезенцева, народный депутат фракция "Слуга народа", глава делегации Украины в ПАСЕ

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