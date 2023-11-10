Выборы не ко времени? Новый этап войны. Вступление в ЕС / ТОК-ШОУ УП

Сейчас время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не вбросов. Зеленский выступил против выборов во время военного положения. Так актуально ли волеизъявление во время войны?

Новый этап войны: зашла ли ситуация в "тупик"?

Зеленый свет в ЕС: Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины. Станет ли Венгрия помехой нашей евроинтеграции?

Это и не только обсудим в студии ток-шоу "Украинская правда". Не пропустите сегодня в 20:00.

Гости студии:

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