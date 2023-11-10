Росіяни атакували з артилерії Кіндійку на Херсонщині, загинула людина – ОВА
П'ятниця, 10 листопада 2023, 12:39
Російські загарбники вранці вдарили з артилерії по селище Кіндійка у Херсонській області, у результаті чого загинув літній чоловік.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Близько 10:30 російська армія з артилерії атакувала Кіндійку. Постраждали двоє людей".
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Деталі: Повідомляється, що від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік.
Ще один місцевий житель, 63 роки, отримав вибухову травму та поранення спини. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні.