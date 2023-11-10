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Росіяни атакували з артилерії Кіндійку на Херсонщині, загинула людина – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 листопада 2023, 12:39
Росіяни атакували з артилерії Кіндійку на Херсонщині, загинула людина – ОВА
Фото: Getty Images

Російські загарбники вранці вдарили з артилерії по селище Кіндійка у Херсонській області, у результаті чого загинув літній чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Близько 10:30 російська армія з артилерії атакувала Кіндійку. Постраждали двоє людей".

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Деталі: Повідомляється, що від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік.

Ще один місцевий житель, 63 роки, отримав вибухову травму та поранення спини. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні.

Теми: Херсонська областьвійнажертви
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