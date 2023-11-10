Россияне атаковали из артиллерии Киндейку на Херсонщине, погиб человек - ОВА
Пятница, 10 ноября 2023, 12:39
Российские захватчики утром ударили из артиллерии по поселку Киндейка в Херсонской области, в результате чего погиб пожилой мужчина.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Около 10:30 российская армия из артиллерии атаковала Киндейку. Пострадали два человека".
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Детали: Сообщается, что от полученных травм на месте погиб 69-летний мужчина.
Еще один местный житель, 63 года, получил взрывную травму и ранение спины. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.