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У Маріуполі підірвали автівку поліцейського окупантів

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 листопада 2023, 12:37
У Маріуполі підірвали автівку поліцейського окупантів
фото з телеграму Андрющенка

В окупованому Маріуполі підірвали автівку російського поліцейського.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у соцмережах

Пряма мова: "В Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціянтів окупаційного корпусу. Деталі згодом".

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Деталі: За його словами, партизани Маріуполя зранку повідомляли, що "передали подарунок на святкування Дня поліції в РФ".

 
фото з телеграму Андрющенка

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Теми: Маріупольвибухокупаціяавто
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