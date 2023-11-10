У Маріуполі підірвали автівку поліцейського окупантів
П'ятниця, 10 листопада 2023, 12:37
В окупованому Маріуполі підірвали автівку російського поліцейського.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у соцмережах
Пряма мова: "В Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціянтів окупаційного корпусу. Деталі згодом".
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Деталі: За його словами, партизани Маріуполя зранку повідомляли, що "передали подарунок на святкування Дня поліції в РФ".
В окупованому Маріуполі підірвали автівку російського поліцейського pic.twitter.com/pBRgaTHXyq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023
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