У Маріуполі підірвали автівку поліцейського окупантів

В окупованому Маріуполі підірвали автівку російського поліцейського.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у соцмережах

Пряма мова: "В Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціянтів окупаційного корпусу. Деталі згодом".

Реклама:

Деталі: За його словами, партизани Маріуполя зранку повідомляли, що "передали подарунок на святкування Дня поліції в РФ".

В окупованому Маріуполі підірвали автівку російського поліцейського pic.twitter.com/pBRgaTHXyq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023

фото з телеграму Андрющенка