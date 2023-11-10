В Мариуполе взорвали машину полицейского оккупантов

В оккупированном Мариуполе взорвали машину российского полицейского.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в соцсетях

Прямая речь: "В Мариуполе взрыв. По пр. Металлургов взорвана машина одного из полицейских оккупационного корпуса. Детали позже".

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Детали: По его словам, партизаны Мариуполя утром сообщали, что "передали подарок на празднование Дня полиции в РФ".

В окупованому Маріуполі підірвали автівку російського поліцейського pic.twitter.com/pBRgaTHXyq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023

фото с телеграма Андрющенка