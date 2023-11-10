В Мариуполе взорвали машину полицейского оккупантов
Пятница, 10 ноября 2023, 12:37
В оккупированном Мариуполе взорвали машину российского полицейского.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в соцсетях
Прямая речь: "В Мариуполе взрыв. По пр. Металлургов взорвана машина одного из полицейских оккупационного корпуса. Детали позже".
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Детали: По его словам, партизаны Мариуполя утром сообщали, что "передали подарок на празднование Дня полиции в РФ".
В окупованому Маріуполі підірвали автівку російського поліцейського pic.twitter.com/pBRgaTHXyq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023
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