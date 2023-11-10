Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО про війну в Україні: Треба готуватись до довгого шляху

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 10 листопада 2023, 12:42
Генсек НАТО про війну в Україні: Треба готуватись до довгого шляху
Фото: Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розраховує на досягнення прогресу Збройними силами України у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що прогрес буде досягатися важко.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Столтенберга агентству dpa

Деталі: "Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою", – зазначив Столтенберг.

Реклама:

За словами генсека НАТО, лише завдяки військовій підтримці Україна залишиться суверенною і демократичною державою, а російський президент Владімір Путін переконається, що не зможе перемогти на полі бою.

Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій той зокрема писав, що війна зайшла в глухий кут, Столтенберг зауважив, що завжди було зрозуміло, що ситуація буде непростою.

"Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Проте українські війська "змогли досягти успіхів і звільнити більше території", підкреслив Столтенберг.

Напередодні президент Чехії Петр Павел заявляв, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу. Він вважає, що час грає на користь РФ, і що переговори можуть розпочатися наступного року.

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.

Теми: НАТОвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

оновленоРосійську ракету збили біля Дніпра

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

відеоКостюк розгромила росіянку та вперше вийшла в 1/4 Australian Open

В Ізраїлі масові мітинги: люди вимагають відставки Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників

Усі новини...
НАТО
ЗМІ: Німеччина відправить винищувачі до Румунії на підтримку місії НАТО
Блінкен після переговорів у Туреччині впевнений, що Швеція скоро буде в НАТО
Зеленський: Якщо Росія вб’є нас усіх, то нападе на країни НАТО
Останні новини
19:01
У Мюнхені зупинили протест проти крайніх правих через "переповнені вулиці"
18:37
Румунські фермери вимагають від влади рішень щодо імпорту з України
18:11
Як розвивались відносини України та Британії – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака українських безпілотників призупинила роботу російського заводу "Новатек"
17:48
У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози
17:36
Рух кораблів протокою Босфор відновлений після призупинення
17:27
В італійському місті скасували показ фільму з пропагандою РФ про війну в Україні
17:20
У поліції нагадали, як оформлювати європротокол при ДТП з незначними наслідками
17:12
Україна планує почати будівництво великих блоків для атомних електростанцій – Галущенко
17:02
фотоРосіяни обстріляли Курахове з Градів: є загиблий і поранений
Усі новини...
Реклама: