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Генсек НАТО о войне в Украине: Надо готовиться к долгому пути

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 12:42
Генсек НАТО о войне в Украине: Надо готовиться к долгому пути
Фото: Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что прогресс будет достигаться трудно.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Столтенберга агентству dpa

Детали: "Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с ситуацией на поле боя", - отметил Столтенберг.

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По словам генсека НАТО, только благодаря военной поддержке Украина останется суверенным и демократическим государством, а российский президент Владимир Путин убедится, что не сможет победить на поле боя.

Комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой тот, в частности, писал, что война зашла в тупик, Столтенберг отметил, что всегда было понятно, что ситуация будет непростой.

"Мы знали, что Россия месяцами готовила оборонительные линии – с минами, с противотанковыми рвами, с большим количеством оборонительных позиций", – сказал он.

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Однако украинские войска "смогли достичь успехов и освободить больше территории", подчеркнул Столтенберг.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявлял, что текущая ситуация на фронте не свидетельствует о том, что Украина может получить военное преимущество. Он считает, что время играет в пользу РФ, и что мирные переговоры могут начаться в следующем году.

Как известно, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.

Темы: НАТОвойнаУкраина
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