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30 тисяч українських військових пройшли підготовку у Британії − Сунак

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 10 листопада 2023, 12:51
30 тисяч українських військових пройшли підготовку у Британії − Сунак
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Велика Британія вже підготувала 30 тисяч українських військовослужбовців − артилеристів, морських піхотинців, інженерів, бойових медиків тощо, повідомив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на колонку Сунака для "Української правди"

Деталі: Британський прем’єр повідомив, що цього тижня чергова група українських військових завершила навчання у Великій Британії і вирушила додому.

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Пряма мова Сунака: "Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності".

Деталі: Він нагадав, що ще 22 тисячі українських військових Британія підготувала ще перед вторгненням РФ у 2022 році.

"Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб надати вам необхідну підтримку для продовження тиску на путінські війська. Разом з вами та нашими союзниками ми підтримуватимемо Україну, щоб вона відбулася як безпечна, процвітаюча європейська демократія", − запевнив Сунак.

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Передісторія:

  • Наприкінці вересня міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.
  • У Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.  
  • Раніше ЗМІ повідомили, що на військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб.

Теми: Велика Британіядопомога УкраїніарміяСунак
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