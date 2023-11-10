30 тисяч українських військових пройшли підготовку у Британії − Сунак
Велика Британія вже підготувала 30 тисяч українських військовослужбовців − артилеристів, морських піхотинців, інженерів, бойових медиків тощо, повідомив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на колонку Сунака для "Української правди"
Деталі: Британський прем’єр повідомив, що цього тижня чергова група українських військових завершила навчання у Великій Британії і вирушила додому.
Пряма мова Сунака: "Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності".
Деталі: Він нагадав, що ще 22 тисячі українських військових Британія підготувала ще перед вторгненням РФ у 2022 році.
"Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб надати вам необхідну підтримку для продовження тиску на путінські війська. Разом з вами та нашими союзниками ми підтримуватимемо Україну, щоб вона відбулася як безпечна, процвітаюча європейська демократія", − запевнив Сунак.
Передісторія:
- Наприкінці вересня міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.
- У Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.
- Раніше ЗМІ повідомили, що на військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб.