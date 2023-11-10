30 тысяч украинских военных прошли подготовку в Британии − Сунак

Великобритания уже подготовила 30 тысяч украинских военнослужащих − артиллеристов, морских пехотинцев, инженеров, боевых медиков и т.д., сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на колонку Сунака для "Украинской правды"

Детали: Британский премьер сообщил, что на этой неделе очередная группа украинских военных закончила обучение в Великобритании и отправилась домой.

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Прямая речь Сунака: "Как всегда, их провожали шеренги британских солдат, которые аплодировали своим украинским братьям и сестрам, потому что знают, что вы боретесь за наши общие ценности".

Детали: Он напомнил, что еще 22 тысячи украинских военных Великобритания подготовила еще перед вторжением РФ в 2022 году.

"Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы предоставить вам необходимую поддержку для продолжения давления на путинские войска. Вместе с вами и нашими союзниками мы будем поддерживать Украину, чтобы она состоялась как безопасная, процветающая европейская демократия", − заверил Сунак.

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