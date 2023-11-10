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Грибники знайшли ракету у лісі на Київщині

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 листопада 2023, 13:09
Грибники знайшли ракету у лісі на Київщині
Скрін з відео в анонімних телеграм-каналах

У лісі в Київській області 4 листопада виявили ракету.

Джерело: УП із посиланням на коментар пресслужби поліції Київщини, анонімні Telegram-канали, УП із посиланням на коментар пресофіцера ДСНС України Олександра Хорунжого

Деталі: Анонімні Telegram-канали зранку опублікували відео із величезною ракетою в лісосмузі. Повідомлялося, що її виявили грибники у лісі на Київщині. 

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У поліції підтвердили УП, що отримували повідомлення про виявлення ракети в лісі в Бучанському районі 4 листопада близько 15:00. Повідомлення передали до Державної служби з надзвичайних ситуацій.

УП звернулась за коментарем до ДСНС.

Доповнено: У ДСНС повідомили УП, що їхня служба не брала участь у вилученні ракети. На місці події працювали військові.

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Теми: Київська областьзброяполіція
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