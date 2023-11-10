Грибники знайшли ракету у лісі на Київщині
У лісі в Київській області 4 листопада виявили ракету.
Джерело: УП із посиланням на коментар пресслужби поліції Київщини, анонімні Telegram-канали, УП із посиланням на коментар пресофіцера ДСНС України Олександра Хорунжого
Деталі: Анонімні Telegram-канали зранку опублікували відео із величезною ракетою в лісосмузі. Повідомлялося, що її виявили грибники у лісі на Київщині.
У поліції підтвердили УП, що отримували повідомлення про виявлення ракети в лісі в Бучанському районі 4 листопада близько 15:00. Повідомлення передали до Державної служби з надзвичайних ситуацій.
УП звернулась за коментарем до ДСНС.
Доповнено: У ДСНС повідомили УП, що їхня служба не брала участь у вилученні ракети. На місці події працювали військові.
У лісі в Київській області 4 листопада грибники виявили гігантську ракету pic.twitter.com/Cl3BMdqOWv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023