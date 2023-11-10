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Грибники нашли ракету в лесу на Киевщине

Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 ноября 2023, 13:09
Грибники нашли ракету в лесу на Киевщине
Скрин из видео в анонимных телеграм-каналах

В лесу в Киевской области 4 ноября обнаружили ракету.

Источник: УП со ссылкой на комментарий пресс-службы полиции Киевщины, анонимные Telegram-каналы, УП со ссылкой на комментарий пресс-офицера ГСЧС Украины Александра Хорунжего

Детали: Анонимные Telegram-каналы утром опубликовали видео с огромной ракетой в лесополосе. Сообщалось, что ее обнаружил грибник в лесу на Киевщине.

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В полиции подтвердили УП, что получали сообщение об обнаружении ракеты в лесу в Бучанском районе 4 ноября около 15:00. Сообщение передали в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

УП обратилась за комментарием к ДСНС.

Дополнено: В ГСЧС сообщили УП, что их служба не участвовала в изъятии ракеты. На месте происшествия работали военные.

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Темы: Киевская областьоружиеполиция
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