Грибники нашли ракету в лесу на Киевщине
В лесу в Киевской области 4 ноября обнаружили ракету.
Источник: УП со ссылкой на комментарий пресс-службы полиции Киевщины, анонимные Telegram-каналы, УП со ссылкой на комментарий пресс-офицера ГСЧС Украины Александра Хорунжего
Детали: Анонимные Telegram-каналы утром опубликовали видео с огромной ракетой в лесополосе. Сообщалось, что ее обнаружил грибник в лесу на Киевщине.
В полиции подтвердили УП, что получали сообщение об обнаружении ракеты в лесу в Бучанском районе 4 ноября около 15:00. Сообщение передали в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
УП обратилась за комментарием к ДСНС.
Дополнено: В ГСЧС сообщили УП, что их служба не участвовала в изъятии ракеты. На месте происшествия работали военные.
У лісі в Київській області 4 листопада грибники виявили гігантську ракету pic.twitter.com/Cl3BMdqOWv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023