18 літаків F-16 для навчання українців буде в Румунії до кінця року – Нідерланди

Ккомандувач збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхайм очікує, що до Нового року в Румунії буде 18 винищувачів F-16, на яких вчитимуться літати українські пілоти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NOS

Пряма мова Ейхельсхайма: "Зараз ми припускаємо, що їм потрібно 18, і ми також плануємо це".

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Деталі: Досі йшлося про 12-18 літаків.

Цього тижня було оголошено, що перші 5 нідерландських F-16 прибули до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії для підготовки румунських і українських пілотів і техперсоналу. Перед цим їх використають для підвищення кваліфікації інструкторів.

Решта обіцяних Нідерландами винищувачів F-16 вирушать до Румунії ще до Нового року.

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Генерал Ейхельсхайм очікує, що загалом літаків у Румунії буде 18.

Він очікує, що українці зможуть пройти там навчання з початку наступного року.

Літаки залишаються власністю Нідерландів. Загалом у цієї країни 42 таких винищувачі.

Нагадаємо: Нідерланди і Данія координують європейські зусилля, щоб допомогти Україні отримати F-16.

Наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.

У Пентагоні заявили, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати п’ять місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.