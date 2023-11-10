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18 самолетов F-16 для обучения украинцев будет в Румынии до конца года – Нидерланды

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 13:19
18 самолетов F-16 для обучения украинцев будет в Румынии до конца года – Нидерланды
F-16, Getty Images

Командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм ожидает, что до Нового года в Румынии будет 18 истребителей F-16, на которых будут учиться летать украинские пилоты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NOS

Прямая речь Эйхельсхайма: "Сейчас мы предполагаем, что им нужно 18, и мы также планируем это".

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Детали: До сих пор речь шла о 12-18 самолетах.

На этой неделе было объявлено, что первые 5 нидерландских F-16 прибыли в Европейский учебный центр F-16 (EFTC) в Румынии для подготовки румынских и украинских пилотов и техперсонала. Перед этим их используют для повышения квалификации инструкторов.

Остальные обещанные Нидерландами истребители F-16 отправятся в Румынию еще до Нового года.

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Генерал Эйхельсхайм ожидает, что всего самолетов в Румынии будет 18.

Он рассчитывает, что украинцы смогут пройти там обучение с начала следующего года. 

Самолеты остаются собственностью Нидерландов. Всего у этой страны 42 таких истребителя.

Напомним: Нидерланды и Дания координируют европейские усилия, чтобы помочь Украине получить F-16.

В конце октября США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16.

В Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может длиться пять месяцев или дольше, в зависимости от скорости прогресса.

Темы: истребителиНидерландыпомощь УкраинеРумыния
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