Затримали коригувальницю, яка наводила удари РФ по центрах експорту українського зерна

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та затримали інформаторку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по території Одещини.

Джерело: СБУ, прокуратура Одещини

Дослівно спецслужба: "Серед основних цілей ворога були місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря.

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Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе".

Деталі: Фігуранткою є 54-річна жителька села Приморське Одеської області.

Зазначається, що комунікацію з агресором вона здійснювала через свого сина, який проживає в Росії та контактує з ворожими спецслужбами.

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За даними джерела УП, на оприлюдненому скриншоті - переписка сина фігурантки із "днрівцем"

За даними слідства, жінка упродовж вересня – жовтня 2023 збирала відомості про місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, а також інших військових формувань на території Одещини.

Вона інформувала про ворожі "прильоти" в регіоні, зокрема по припортовій зоні, також коригувала здійснення повторних атак.

У прокуратурі зазначають, що підозрювана мала намір виїхати в Росію. Її протиправну діяльність задокументували, а виїзд на територію держави-агресора попередили.

фото прокуратури

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі затримана перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.