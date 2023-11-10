Затримали коригувальницю, яка наводила удари РФ по центрах експорту українського зерна
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та затримали інформаторку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по території Одещини.
Джерело: СБУ, прокуратура Одещини
Дослівно спецслужба: "Серед основних цілей ворога були місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря.
Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе".
Деталі: Фігуранткою є 54-річна жителька села Приморське Одеської області.
Зазначається, що комунікацію з агресором вона здійснювала через свого сина, який проживає в Росії та контактує з ворожими спецслужбами.
За даними слідства, жінка упродовж вересня – жовтня 2023 збирала відомості про місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, а також інших військових формувань на території Одещини.
Вона інформувала про ворожі "прильоти" в регіоні, зокрема по припортовій зоні, також коригувала здійснення повторних атак.
У прокуратурі зазначають, що підозрювана мала намір виїхати в Росію. Її протиправну діяльність задокументували, а виїзд на територію держави-агресора попередили.
Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану);
- ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Наразі затримана перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.