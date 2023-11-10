Задержана корректировщица, наводившая удары РФ по центрам экспорта украинского зерна
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и задержали информатора российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары РФ по территории Одесской области.
Источник: СБУ, прокуратура Одесской области
Дословно спецслужба: "Среди основных целей врага были места базирования Сил обороны и логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Черного моря.
Развединформация нужна была оккупантам для подготовки серии атак по военной и критической инфраструктуре региона с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе".
Детали: Фигуранткой является 54-летняя жительница села Приморское Одесской области.
Отмечается, что коммуникацию с агрессором она осуществляла через своего сына, который проживает в России и контактирует с вражескими спецслужбами.
По данным следствия, женщина в течение сентября - октября 2023 собирала сведения о местах дислокации и передвижения подразделений ВСУ, а также других военных формирований на территории Одесской области.
Она информировала о вражеских "прилетах" в регионе, в частности по припортовой зоне, также корректировала осуществление повторных атак.
В прокуратуре отмечают, что подозреваемая намеревалась выехать в Россию. Ее противоправную деятельность задокументировали, а выезд на территорию государства-агрессора предупредили.
Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Сейчас задержанная находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы. Суд избрал подозреваемой меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.