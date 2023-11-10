Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ намагалась наступати на 7 напрямках, загалом 59 зіткнень – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 листопада 2023, 19:00
РФ намагалась наступати на 7 напрямках, загалом 59 зіткнень – Генштаб
Фото - генштаб зсу

Протягом минулої доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень, армія РФ намагалась наступати на 7 напрямках фронту.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 10 листопада

Дослівно: "Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Реклама:

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною було знищено 5 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 10 атак окупантів в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького Донецької області. Тут Силами оборони відбито 21 атаку.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Теми: Генштабвійнабойові діїобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

оновленоРосійську ракету збили біля Дніпра

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

відеоКостюк розгромила росіянку та вперше вийшла в 1/4 Australian Open

В Ізраїлі масові мітинги: люди вимагають відставки Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників

Усі новини...
Генштаб
Мінус 800 окупантів і 14 артилерійських систем − втрати Росії за добу
Сили оборони відбили понад 25 атак росіян біля Мар’їнки та Новомихайлівки − Генштаб
Захисники за добу знищили 1 080 окупантів і 36 артилерійських систем
Останні новини
19:50
На Британські острови і захід Європи насувається шторм, скасовано понад сотню рейсів
19:30
Росіяни вдарили по Красногорівці: є загиблий і поранений
19:19
Найбільше у неділю росіяни атакують на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:01
У Мюнхені зупинили протест проти крайніх правих через "переповнені вулиці"
18:37
Румунські фермери вимагають від влади рішень щодо імпорту з України
18:11
Як розвивались відносини України та Британії – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака українських безпілотників призупинила роботу російського заводу "Новатек"
17:48
У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози
17:36
Рух кораблів протокою Босфор відновлений після призупинення
17:27
В італійському місті скасували показ фільму з пропагандою РФ про війну в Україні
Усі новини...
Реклама: