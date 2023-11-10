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РФ пыталась наступать на 7 направлениях, всего 59 столкновений – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 10 ноября 2023, 19:00
РФ пыталась наступать на 7 направлениях, всего 59 столкновений – Генштаб
Фото - генштаб всу

За прошедшие сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, армия РФ пыталась наступать на 7 направлениях фронта.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 10 ноября

Дословно: "В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной были уничтожены 5 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск поражено 8 артиллерийских средств, пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника".

Детали: На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отразили 7 атак.

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На Лиманском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Новоегоровки и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 10 атак окупантов в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького Донецкой области. Здесь Силами обороны отбита 21 атака.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 13 атак.

На Шахтерском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Темы: Генштабвойнабоевые действияобстрел
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