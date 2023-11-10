Зеленський прийняв вірчі грамоти нових послів Туреччини, Чехії та Люксембургу

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Туреччини Мустафи Левента Більгена, Чехії Радека Пеха та Люксембургу Рональда Дофінга, які розпочали роботу в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Деталі: Церемонія прийняття вірчих грамот традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська" в Києві. Після цього Зеленський окремо поспілкувався з кожним із дипломатів.

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У розмові з послом Туреччини Мустафою Левентом Більгеном Зеленський обговорив участь Анкари у "формулі миру", роботу з експорту зерна з України та "пріоритетні напрями українсько-турецької безпекової взаємодії".

Послу Чехії Радеку Пеху президент подякував за військову допомогу, підтримку "формули миру" та членства України в ЄС і НАТО, а також активну позицію Праги щодо відбудови України.

фото - офіс президента

Із Рональдом Дофінгом, новим послом Люксембургу, Зеленський обговорив передання броньованих медичних автомобілів, участь у "формулі миру" та підтримку рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС на саміті в грудні.

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фото - офіс президента

У вересні президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії та Канади, що стало останнім формальним кроком для початку їхньої роботи в Україні.