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Зеленский принял верительные грамоты новых послов Турции, Чехии и Люксембурга

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 20:17
Зеленский принял верительные грамоты новых послов Турции, Чехии и Люксембурга
ФОТО: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский в пятницу принял верительные грамоты от новоназначенных послов Турции Мустафы Левента Бильгена, Чехии Радека Пеха и Люксембурга Рональда Дофинга, которые начали работу в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Детали: Церемония принятия верительных грамот традиционно состоялась на территории Национального заповедника "София Киевская" в Киеве. После этого Зеленский отдельно пообщался с каждым из дипломатов.

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В разговоре с послом Турции Мустафой Левентом Бильгеном Зеленский обсудил участие Анкары в "формуле мира", работу по экспорту зерна из Украины и "приоритетные направления украинско-турецкого взаимодействия в сфере безопасности".

Посла Чехии Радека Пеха президент поблагодарил за военную помощь, поддержку "формулы мира" и членства Украины в ЕС и НАТО, а также активную позицию Праги по восстановлению Украины.

 
фото - офис президента

С Рональдом Дофингом, новым послом Люксембурга, Зеленский обсудил передачу бронированных медицинских автомобилей, участие в "формуле мира" и поддержку решения об открытии переговоров о вступлении в ЕС на саммите в декабре.

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фото - офис президента

В сентябре президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании и Канады, что стало последним формальным шагом для начала их работы в Украине.

Темы: Зеленский
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