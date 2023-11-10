У ЦВК активно працюють над відновленням реєстру виборців

Член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко повідомив, що вони зараз активно працюють над тим, щоб відновити роботу державного реєстру виборців, втім вибори у будь-якому випадку планують проводити після закінчення війни.

Джерело: Андрій Гевко в ТОК-ШОУ УП

Пряма мова: "Нам важливо мати актуальний список виборців на виборах, щоб всі громадяни, які мають виборче право, могли ним скористатися".

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Деталі: За його словами, різні органи місцевого самоврядування періодично подають інформацію про виборців, яким виповнилось 18 років, які померли, які покинули Україну, тому ці дані вносять в державний реєстр виборців. Крім того, кожен виборець зможе сам уточнити свою виборчу адресу.