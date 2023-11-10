В ЦИК активно работают над восстановлением реестра избирателей

Член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко сообщил, что они сейчас активно работают над тем, чтобы возобновить работу государственного реестра избирателей, впрочем, выборы в любом случае планируют проводить после окончания войны.

Источник: член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко в ТОК-ШОУ УП

Прямая речь: "Нам важно иметь актуальный список избирателей на выборах, чтобы все граждане, обладающие избирательным правом, могли им воспользоваться".

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Детали: По его словам, разные органы местного самоуправления периодически представляют информацию об избирателях, которым исполнилось 18 лет, умершим, покинувшим Украину, поэтому эти данные вносят в государственный реестр избирателей. Кроме того, каждый избиратель сможет сам уточнить свой избирательный адрес.