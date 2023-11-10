До Києва прибув міністр оборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прибув у Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда", повідомлення Офісу президента

Деталі: Зеленський зазначив, що на зустрічі з Анушаускасом обговорив подальшу оборонну співпрацю.

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"Працюємо над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для хлопців на фронті. Дякую за вже надану вагому підтримку України. Це і зброя, і політична підтримка, і абсолютно щира суспільна підтримка в Литві для України, для українців", – зазначив він.

Сам міністр поки не повідомляв деталей візиту.

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