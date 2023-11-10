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В Киев прибыл министр обороны Литвы

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 21:04
В Киев прибыл министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда", Офис президента

Детали: Зеленский отметил, что на встрече с Анушаускасом обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество.

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"Работаем над поставкой бронированных медицинских эвакуационных машин для ребят на фронте. Спасибо за уже оказанную весомую поддержку Украины. Это и оружие, и политическая поддержка, и абсолютно искренняя общественная поддержка в Литве для Украины, для украинцев", – отметил он.

Сам министр пока не сообщал деталей визита.

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Темы: ЛитваУкраина
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