В Киев прибыл министр обороны Литвы
Пятница, 10 ноября 2023, 21:04
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: "Европейская правда", Офис президента
Детали: Зеленский отметил, что на встрече с Анушаускасом обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество.
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"Работаем над поставкой бронированных медицинских эвакуационных машин для ребят на фронте. Спасибо за уже оказанную весомую поддержку Украины. Это и оружие, и политическая поддержка, и абсолютно искренняя общественная поддержка в Литве для Украины, для украинцев", – отметил он.
Сам министр пока не сообщал деталей визита.
Напомним:
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- 10 ноября Литва объявила о передаче следующего пакета военной помощи для Украины, в котором, среди прочего, средства для борьбы с дронами и генераторы.
- Также в Минобороны Литвы подтвердили, что ВСУ уже получили две пусковые установки ЗРК NASAMS, приобретенные Литвой.