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Атака на Одещину: є влучання та постраждалі

Альона Мазуренко , Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 листопада 2023, 23:20
Атака на Одещину: є влучання та постраждалі
фото - Сили оборони півдня України

Російські окупанти атакували Одеську область 10 листопада - наразі зафіксували два влучання в Одеському районі, троє постраждалих.

Джерело: Сили оборони півдня Україниголова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Під час вечірніх повітряних тривог маємо два влучання в Одеському районі.

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Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє літніх людей (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці".

Оновлено о 23:17: Сили оборони Півдня повідомили, що росіяни під час вечірньої атаки влучили в дачний кооператив, друге влучання, імовірно, надзвуковою ракетою "Онікс" було в припортову інфраструктуру.

Теми: Одеська областьвійна
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