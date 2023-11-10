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Атака на Одесскую область: есть попадания и пострадавшие

Алена Мазуренко, Татьяна ОлейникПятница, 10 ноября 2023, 23:20
Атака на Одесскую область: есть попадания и пострадавшие
фото - Силы обороны юга Украины

Российские оккупанты атаковали Одесскую область 10 ноября - пока зафиксировали два попадания в Одесском районе, трое пострадавших.

Источник: Силы обороны юга Украины, председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Прямая речь: "Во время вечерних воздушных тревог имеем два попадания в Одесском районе.

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Известно о трех пострадавших. 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе. Она госпитализирована. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь. Также двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте".

Обновлено в 23:17: Силы обороны Юга сообщили, что россияне во время вечерней атаки попали в дачный кооператив, второе попадание, вероятно, сверхзвуковой ракетой Оникс было в припортовую инфраструктуру.

Темы: Одесская областьвойна
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