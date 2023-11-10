Литовське Міноборони пропонує направити в Україну радників для реформ і боротьби з корупцією

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас під час візиту до Києва запропонував направити в Україну радників для впровадження реформ і боротьби з корупцією.

Джерело: слова Анушаускаса цитує пресслужба Міноборони України, пише "Європейська правда"

Деталі: Литовський міністр під час перебування в Києві провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим.

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"Нам важливий досвід литовських спеціалістів зі створення закупівельних агенцій – озброєння та нелетальної продукції. Над повноцінним запуском таких агенцій зараз працює команда Міністерства оборони", – зазначив Умєров.

Він також подякував литовському колезі за готовність підтримати Україну та допомогти фахівцями й експертизою.

Раніше Анушаускас зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, 10 листопада Литва оголосила про передачу наступного пакета військової допомоги для України, у якому, серед іншого, засоби для боротьби з дронами та генератори.

Також у Міноборони Литви підтвердили, що ЗСУ вже отримали дві пускові установки ЗРК NASAMS, придбані Литвою.