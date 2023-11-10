Литовское Минобороны предлагает направить в Украину советников для реформ и борьбы с коррупцией

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время визита в Киев предложил направить в Украину советников для внедрения реформ и борьбы с коррупцией.

Источник: слова Анушаускаса цитирует пресс-служба Минобороны Украины, пишет "Европейская правда"

Детали: Литовский министр во время пребывания в Киеве провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

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"Нам важен опыт литовских специалистов по созданию закупочных агентств – вооружения и нелетальной продукции. Над полноценным запуском таких агентств сейчас работает команда Министерства обороны", – отметил Умеров.

Он также поблагодарил литовского коллегу за готовность поддержать Украину и помочь специалистами и экспертизой.

Ранее Анушаускас встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Напомним, 10 ноября Литва объявила о передаче следующего пакета военной помощи для Украины, в котором, среди прочего, средства для борьбы с дронами и генераторы.

Также в Минобороны Литвы подтвердили, что ВСУ уже получили две пусковые установки ЗРК NASAMS, приобретенные Литвой.