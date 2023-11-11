МВФ покращив економічний прогноз для України: цього року ВВП зросте до 4,5%
Міжнародний валютний фонд покращив економічний прогноз для України, заявивши, що очікує зростання ВВП до 4,5% до кінця нинішнього року.
Джерело: офіційне повідомлення МВФ, "Укрінформ"
Деталі: МВФ покращив прогнози зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5%. Лише минулого місяця в Огляді світової економіки (WEO) фонд прогнозував цей показник на рівні 2%, а в заявах на рівні керівництва МВФ лунали оцінки в діапазоні від 1% до 3% за підсумками нинішнього року.
Проте очікується, що у 2024 році зростання знизиться до 3-4%. Також зазначається, що в умовах продовження війни ризики погіршення прогнозу залишаються надзвичайно високими.
Водночас у Фонді позитивно відзначили кроки НБУ щодо повернення до гнучкішого курсу національної валюти.
Дослівно: "Українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість та подальші ознаки стабілізації. Останній розвиток в економічній сфері вказує на більш потужне, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році та значне зниження інфляції на тлі потужних резервів і стабільного валютного ринку".
Передісторія:
- Місія МВФ 6 листопада почала обговорення заходів з представниками влади України щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
- 8 листопада директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер заявив, що темпи відновлення економіки України залежатимуть від ходу війни