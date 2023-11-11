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МВФ покращив економічний прогноз для України: цього року ВВП зросте до 4,5%

Олена ІвашківСубота, 11 листопада 2023, 02:17
МВФ покращив економічний прогноз для України: цього року ВВП зросте до 4,5%
ілюстраційне фото Getty images

Міжнародний валютний фонд покращив економічний прогноз для України, заявивши, що очікує зростання ВВП до 4,5% до кінця нинішнього року.

Джерело: офіційне повідомлення МВФ, "Укрінформ"

Деталі: МВФ покращив прогнози зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5%. Лише минулого місяця в Огляді світової економіки (WEO) фонд прогнозував цей показник на рівні 2%, а в заявах на рівні керівництва МВФ лунали оцінки в діапазоні від 1% до 3% за підсумками нинішнього року.

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Проте очікується, що у 2024 році зростання знизиться до 3-4%. Також зазначається, що в умовах продовження війни ризики погіршення прогнозу залишаються надзвичайно високими.

Водночас у Фонді позитивно відзначили кроки НБУ щодо повернення до гнучкішого курсу національної валюти.

Дослівно: "Українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість та подальші ознаки стабілізації. Останній розвиток в економічній сфері вказує на більш потужне, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році та значне зниження інфляції на тлі потужних резервів і стабільного валютного ринку".

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Теми: МВФ
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