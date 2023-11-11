МВФ улучшил экономический прогноз для Украины: в этом году ВВП вырастет до 4,5%

Международный валютный фонд улучшил экономический прогноз для Украины, заявив, что ожидает роста ВВП до 4,5% до конца нынешнего года.

Источник: официальное сообщение МВФ, "Укринформ"

Детали: МВФ улучшил прогнозы роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5%. Только в прошлом месяце в Обзоре мировой экономики (WEO) фонд прогнозировал этот показатель на уровне 2%, а в заявлениях на уровне руководства МВФ звучали оценки в диапазоне от 1% до 3% по итогам нынешнего года.

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Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4%. Также отмечается, что в условиях продолжения войны риски ухудшения прогноза остаются чрезвычайно высокими.

В то же время в Фонде положительно отметили шаги НБУ по возвращению к более гибкому курсу национальной валюты.

Дословно: "Украинская экономика продолжает демонстрировать чрезвычайную устойчивость и дальнейшие признаки стабилизации. Последнее развитие в экономической сфере указывает на более мощное, чем ожидалось, восстановление экономики в 2023 году и значительное снижение инфляции на фоне мощных резервов и стабильного валютного рынка".

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