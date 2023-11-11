Російські війська увійшли до околиць Степового, що біля Авдіївки – ISW

Російські війська 10 листопада вели наступальні дії в районі Авдіївки, його результати не підтверджені, водночас, російські військові блогери стверджували, що російські війська увійшли до околиць Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і продовжують бої в цьому районі.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Пов’язаний із Кремлем військовий блогер додав, що російські сили також зайняли позиції на залізничній колії, дозволивши російським силам досягти тактичних успіхів біля Степового. За його словами, російські війська намагаються створити котел навколо Авдіївки, і таким чином позбавити українські сили можливості утримувати позиції в тилових районах на авдіївському напрямку.

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Українські сили здійснили обмежені наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області 10 листопада. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона та 3 км від р. Дніпро), Підстепного (18 км на схід від м. Херсона та 4 км від р. Дніпро) та Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від р. Дніпро).

Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили частково закріпилися на південь від Кринок 9 листопада, але згодом відступили через російський обстріл.

Російські джерела стверджували, що прогалини в російській протиповітряній обороні дозволяють українським силам діяти ударно-тактичною авіацією на фронті біля Кринок.

ВІДЕО ДНЯ

Опубліковані 10 листопада геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися на південь від Кринок.

10 листопада російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і нещодавно досягли незначного підтвердженого прогресу. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 9 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

Окрім цього, 10 листопада українські війська продовжили наступальні дії на південному фланзі Бахмута та підтвердили незначне просування.

Ключові висновки ISW за 10 листопада: