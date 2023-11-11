Российские войска вошли в окрестности Степного, что возле Авдеевки – ISW
Российские войска 10 ноября вели наступательные действия в районе Авдеевки, его результаты не подтверждены, в то же время, российские военные блогеры утверждали, что российские войска вошли в окрестности Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и продолжают бои в этом районе.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Связанный с Кремлем военный блогер добавил, что российские силы также заняли позиции на железнодорожном пути, позволив российским силам достичь тактических успехов у Степного. По его словам, российские войска пытаются создать котел вокруг Авдеевки, и таким образом лишить украинские силы возможности удерживать позиции в тыловых районах на авдеевском направлении.
Украинские силы осуществили ограниченные наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области 10 ноября. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы атаковали вблизи Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от р. Днепр), Подстепного (18 км к востоку от г. Херсона и 4 км от р. Днепр) и Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от р. Днепр).
Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы частично закрепились к югу от Крынок 9 ноября, но впоследствии отступили из-за российского обстрела.
Российские источники утверждали, что пробелы в российской противовоздушной обороне позволяют украинским силам действовать ударно-тактической авиацией на фронте возле Крынок.
Опубликованные 10 ноября геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Крынок.
10 ноября российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и недавно достигли незначительного подтвержденного прогресса. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 9 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска).
Кроме этого, 10 ноября украинские войска продолжили наступательные действия на южном фланге Бахмута и подтвердили незначительное продвижение.
Ключевые выводы ISW за 10 ноября:
- В Главном управлении военной разведки (ГУР) Украины заявили, что украинские надводные ударные беспилотники потопили два малых десантных корабля Черноморского флота России в оккупированном Крыму 10 ноября.
- Российские военные блогеры продолжают чрезмерно реагировать на неспособность России оттеснить украинские силы с позиций на восточном (левом) берегу Херсонщины.
- В прошлом месяце российские войска значительно реже наносили удары с беспилотников по Украине, чем в предыдущие месяцы.
- 10 ноября президент России Владимир Путин вновь посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, вероятно, пытаясь представить себя лидером военного времени в преддверии предстоящих президентских выборов в марте 2024 года.
- Сообщается, что 14 декабря президент России Владимир Путин проведет свой ежегодный форум "Прямая линия" и ежегодную пресс-конференцию одновременно, и это событие, вероятно, послужит рекламе его президентской кампании.
- 10 ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что 17-летний украинец Богдан Ермохин, которого российские власти принудительно выдворили из оккупированного Мариуполя в Россию и пытались призвать на военную службу, вернется в Украину.
- Операция "Интерфлекс" под руководством Великобритании достигла своей цели - подготовить 30 тысяч украинских военных в период с июня 2022 года по декабрь 2023 года.
- Российские войска 10 ноября вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, на западе Донецкой области, в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых областях.
- Российские силы продолжают борьбу с низким моральным духом и плохой дисциплиной.
- 10 ноября, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны взорвали автомобиль милиции.