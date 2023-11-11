Российские войска вошли в окрестности Степного, что возле Авдеевки – ISW

Российские войска 10 ноября вели наступательные действия в районе Авдеевки, его результаты не подтверждены, в то же время, российские военные блогеры утверждали, что российские войска вошли в окрестности Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и продолжают бои в этом районе.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Связанный с Кремлем военный блогер добавил, что российские силы также заняли позиции на железнодорожном пути, позволив российским силам достичь тактических успехов у Степного. По его словам, российские войска пытаются создать котел вокруг Авдеевки, и таким образом лишить украинские силы возможности удерживать позиции в тыловых районах на авдеевском направлении.

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Украинские силы осуществили ограниченные наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области 10 ноября. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы атаковали вблизи Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от р. Днепр), Подстепного (18 км к востоку от г. Херсона и 4 км от р. Днепр) и Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от р. Днепр).

Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы частично закрепились к югу от Крынок 9 ноября, но впоследствии отступили из-за российского обстрела.

Российские источники утверждали, что пробелы в российской противовоздушной обороне позволяют украинским силам действовать ударно-тактической авиацией на фронте возле Крынок.

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Опубликованные 10 ноября геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Крынок.

10 ноября российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и недавно достигли незначительного подтвержденного прогресса. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 9 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска).

Кроме этого, 10 ноября украинские войска продолжили наступательные действия на южном фланге Бахмута и подтвердили незначительное продвижение.

Ключевые выводы ISW за 10 ноября: