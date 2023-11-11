П'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку у Волновасі – ЗМІ
Субота, 11 листопада 2023, 11:41
П'яний військовий на бензовозі у Волновасі збив машину колаборантки і "головного бухгалтера МВС" окупованої Волновахи Олени Кириченко, вона загинула.
Деталі: За версією окупантів, увечері 9 листопада легковий ЗАЗ "Славута" зіткнувся з КАМАЗом 4310. За кермом легкового автомобіля перебувала Кириченко, від отриманих травм вона загинула.
Реклама:
Бензовозом керував військовий із Примор'я Олександр Сітчихін, він був п'яний.