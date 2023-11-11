П'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку у Волновасі – ЗМІ

П'яний військовий на бензовозі у Волновасі збив машину колаборантки і "головного бухгалтера МВС" окупованої Волновахи Олени Кириченко, вона загинула.

Джерело: Astra, "Медуза"

Деталі: За версією окупантів, увечері 9 листопада легковий ЗАЗ "Славута" зіткнувся з КАМАЗом 4310. За кермом легкового автомобіля перебувала Кириченко, від отриманих травм вона загинула.

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Бензовозом керував військовий із Примор'я Олександр Сітчихін, він був п'яний.