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П'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку у Волновасі – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 11 листопада 2023, 11:41
П'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку у Волновасі – ЗМІ
волноваха, фото: вікторія рощина

П'яний військовий на бензовозі у Волновасі збив машину колаборантки і "головного бухгалтера МВС" окупованої Волновахи Олени Кириченко, вона загинула.

Джерело: Astra, "Медуза"

Деталі: За версією окупантів, увечері 9 листопада легковий ЗАЗ "Славута" зіткнувся з КАМАЗом 4310. За кермом легкового автомобіля перебувала Кириченко, від отриманих травм вона загинула.

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Бензовозом керував військовий із Примор'я Олександр Сітчихін, він був п'яний.

Теми: окупаціяколаборантиВолновахавійна
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