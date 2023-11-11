Пьяный военный на бензовозе сбил насмерть коллаборантку в Волновахе – СМИ
Суббота, 11 ноября 2023, 11:41
Пьяный военный на бензовозе в Волновахе сбил машину коллаборантки и "главного бухгалтера МВД" оккупированной Волновахи Елены Кириченко, она погибла.
Детали: По версии оккупантов, вечером 9 ноября легковой ЗАЗ "Славута" столкнулся с КАМАЗом 4310. За рулем легкового автомобиля находилась Кириченко, от полученных травм она погибла.
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Бензовозом управлял военный из Приморья Александр Ситчихин, он был пьян.