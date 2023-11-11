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Росія все активніше використовує історію як зброю – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 11 листопада 2023, 12:21
Росія все активніше використовує історію як зброю – розвідка Британії
колаж: armyinform

Російське керівництво все більше використовує історію як зброю, щоб насадити антизахідні настрої росіянам та залякати західних сусідів РФ.

Джерело: огляд Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Британські аналітики зазначили, що Федеральне архівне агентство Росії опублікувало збірник документів "Про історичну єдність росіян і українців".

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Він відкривається статтею президента Росії Володимира Путіна на цю тему, опубліковану в липні 2021 року, а одразу за нею йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення.

У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11 століття і закінчуючи 20 століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і нібито підтверджують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську" державу. Документи супроводжуються інтерпретаційними коментарями Путіна.

Минулого тижня, зазначають британські аналітики, колишній президент Росії Дмитро Медвєдєв написав статтю про історію російсько-польських відносин.

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Він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської "русофобської" політики, попередивши, що це може призвести до знищення польської державності, і погрожуючи, що Росія і Білорусь здатні надати адекватну військову відповідь у разі необхідності.

Британські оглядачі роблять висновок, що використання історії як зброї з боку російського керівництва посилюється, і це спрямовано на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування безпосередніх західних сусідів Росії.

Нагадаємо: Раніше у Єврокомісії звинувачували РФ у тому, що російський державний апарат фальсифікує історію та поширює теорії змови, щоб отруїти демократії ЄС зловмисною дезінформацією.

Читайте детально про те, як працює пропаганда РФ та як вона потрапляє на Захід.

Теми: Росіяпропагандавійнаісторія
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