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Россия все активнее использует историю как оружие - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 11 ноября 2023, 12:21
Россия все активнее использует историю как оружие - разведка Британии
коллаж: armyinform

Российское руководство все больше использует историю как оружие, чтобы насадить антизападные настроения россиянам и запугать западных соседей РФ.

Источник: обзор Минобороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Британские аналитики отметили, что Федеральное архивное агентство России опубликовало сборник документов "Об историческом единстве русских и украинцев".

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Он открывается статьей президента России Владимира Путина на эту тему, опубликованную в июле 2021 года, а сразу за ней следует его обращение по ситуации в Украине, произнесенное 21 февраля 2022 года, накануне полномасштабного российского вторжения.

В книге представлены 242 документа, начиная с 11 века и заканчивая 20 веком, которые используются для оправдания нынешней политики Кремля и якобы подтверждают утверждение о том, что иностранная подрывная деятельность превратила Украину в "антироссийское" государство. Документы сопровождаются интерпретационными комментариями Путина.

На прошлой неделе, отмечают британские аналитики, бывший президент России Дмитрий Медведев написал статью об истории российско-польских отношений.

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Он обвинил Польшу в проведении агрессивной ревизионистской "русофобской" политики, предупредив, что это может привести к уничтожению польской государственности, и угрожая, что Россия и Беларусь способны предоставить адекватный военный ответ в случае необходимости.

Британские обозреватели делают вывод, что использование истории как оружия со стороны российского руководства усиливается, и это направлено на привитие антизападных настроений российскому населению и запугивание непосредственных западных соседей России.

Напомним: Ранее в Еврокомиссии обвиняли РФ в том, что российский государственный аппарат фальсифицирует историю и распространяет теории заговора, чтобы отравить демократии ЕС злонамеренной дезинформацией. 

Читайте подробно о том, как работает пропаганда РФ и как она попадает на Запад.

Темы: Росcияпропагандавойнаистория
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